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    Tokyo'da ABD, İran'ı 120-66 mağlup etti

    Tokyo Olimpiyatları'nda oynanan basketbol maçında ABD, İran'ı 120-66 yenerek ilk galibiyetini aldı.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2021 - 09:46
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 10:08
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    Tokyo'da ABD, İran'ı 120-66 mağlup etti

    ABD Milli Takımı, Tokyo Olimpiyatları'ndaki ilk zaferini İran'a karşı 120-66'lık bir skorla kazandı.

    54 SAYILIK FARK

    ABD'nin Olimpiyatlardaki 25 maçlık galibiyet serisinin Fransa karşısında sona ermesinden günler sonra, Amerikalılar bu sabah İran'ı 120-66 yenerek Tokyo 2020'de ilk galibiyetlerini kaydetmiş oldular.

    Damian Lillard, 7/15 şut isabetiyle 21 sayı kaydederek sahanın en skorer ismi oldu. Kevin Durant ise 10 sayı, 5 ribaund, 5 asist, 3 blok ve 2 top çalma ile oynadı.

    Tokyo da ABD, İran ı 120-66 mağlup etti #1

    HADDADI VE HAMSHIDI İRAN ADINA EN SKORER

    Eski NBA pivotu Hamed Haddadi ve Mohammad Jamshidi 14'er sayı ile İran'ın en skorer oyuncuları oldular.

    ABD Takımı'nın bir sonraki maçı, Cumartesi günü 12. sıradaki Çek Cumhuriyeti'ne karşı olacak.

    Tokyo da ABD, İran ı 120-66 mağlup etti #2

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