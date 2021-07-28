Tokyo'da ABD, İran'ı 120-66 mağlup etti

Tokyo Olimpiyatları'nda oynanan basketbol maçında ABD, İran'ı 120-66 yenerek ilk galibiyetini aldı.

ABD Milli Takımı, Tokyo Olimpiyatları'ndaki ilk zaferini İran'a karşı 120-66'lık bir skorla kazandı.

54 SAYILIK FARK

ABD'nin Olimpiyatlardaki 25 maçlık galibiyet serisinin Fransa karşısında sona ermesinden günler sonra, Amerikalılar bu sabah İran'ı 120-66 yenerek Tokyo 2020'de ilk galibiyetlerini kaydetmiş oldular.

Damian Lillard, 7/15 şut isabetiyle 21 sayı kaydederek sahanın en skorer ismi oldu. Kevin Durant ise 10 sayı, 5 ribaund, 5 asist, 3 blok ve 2 top çalma ile oynadı.





HADDADI VE HAMSHIDI İRAN ADINA EN SKORER

Eski NBA pivotu Hamed Haddadi ve Mohammad Jamshidi 14'er sayı ile İran'ın en skorer oyuncuları oldular.

ABD Takımı'nın bir sonraki maçı, Cumartesi günü 12. sıradaki Çek Cumhuriyeti'ne karşı olacak.



