Tomislav Mijatovic: Küçük detayları değiştirmeye çalışacağız

AA

6. haftasında Anadolu Efes ile Barcelona takımları, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Temsilcimiz, rakibine 97-88'lik skorla mağlup oldu.

Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"TÜRK HALKINI MUTLU ETMEK İSTEDİK AMA BAŞARAMADIK"

Konuşmasına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak başlayan Mijatovic, şu ifadeleri kullandı:

Türk halkını mutlu etmek istedik ama başaramadık. Oyuncularım gayet iyi mücadele etseler de zihinsel hatalar maçı kontrol etmemize engel oldu. Maçların sonucunu küçük detaylar belirliyor ama harika çaba gösterdiler. Taraftarlarımıza bu maçı telafi edeceğimizin sözünü veriyorum.

"KÜÇÜK DETAYLARI DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Hakemlerin bazı teknik faul kararlarını anlamadığını söyleyen Mijatovic, şunları dedi:

Küfretmedim, bir şey yapmadım ama kural kuraldır, yorum yapmak istemiyorum. Bunun çok sık tekrar etmemesini istiyorum. Maçı kaybetmemize sebep olan küçük detayları değiştirmeye çalışacağız.

"ÖZGÜVENİMİZ AÇISINDAN ÖNEMLİYDİ"

Barcelona Başantrenörü Joan Penarroya ise şu değerlendirmede bulundu: