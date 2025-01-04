Tomislav Mijatovic'ten Fenerbahçe maçı değerlendirmesi

AA & Ensonhaber

EuroLeague'in 19. haftasında oynanan Türk derbisinde Fenerbahçe, Anadolu Efes’i 84-76 mağlup ederek 11. galibiyetini elde etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından konuşan Anadolu Efes'in başantrenörü Tomislav Mijatovic, yüksek seviyede mücadelenin olacağı bir maç beklediklerini ve böyle de olduğunu vurguladı.

"BOŞ ATIŞLARI KAÇIRDIK"

İki takımın çok fazla top kaybı yaşadığını ancak Fenerbahçe'nin kazandığı toplarda hızlı hücumla sayı ürettiğini belirten Mijatovic, şu ifadeleri kullandı:

Boş atışları kaçırdık. Farkı belirleyen de buydu. İki takımı da tebrik ediyorum. Avrupa Ligi'nde her maç başa baş seyrediyor. Hedefimiz her zaman olduğu gibi oyunumuzu geliştirmeye devam edip hatalarımızdan ders almak. İlk yarıda oyun akışkanlığımız iyiydi ama ikinci yarıda bu olmadı. Basketbol 40 dakikalık bir savaş. Bugün 3-4 dakika içinde yaşadığımız boşluklar böyle bir sonuca sebep oldu. Rakip zor üçlüklerde de isabet buldu. Basketbolda bunlar olabiliyor. Yine de takımın bugünkü tavrından memnunum.

"İLERLEMEYE DEVAM ETMEMİZ GEREKİYOR"

Ligin genelinde birçok farklı sonucun ortaya çıktığını sözlerine ekleyen Mijatovic, şunları söyledi: