Tony Taylor, Türk Telekom'dan ayrıldı

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, 32 yaşındaki oyun kurucu Tony Taylor'la yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Türk Telekom Basketbol Takımı oyuncusu Tony Taylor'a bugüne kadar takımımıza yaptığı hizmet ve sunduğu katkı için teşekkür ediyoruz. Kendisine yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz.
Geçen sezon ligde 29 maça çıktı
Daha önce ülkemizde 2019 ile 2022 yılları arasında Karşıyaka formasını terleten ABD’li oyun kurucu, geçtiğimiz yaz takımdan ayrılarak Türk Telekom’a transfer olmuştu.
Geçtiğimiz sezon toplam 29 Basketbol Süper Ligi müsabakasında süre bulan 32 yaşındaki oyuncu, maç başına 14.8 sayı, 2.0 ribaund ve 4.3 asist ortalamaları ile mücadele etmişti.