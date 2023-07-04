Tony Taylor, Türk Telekom'dan ayrıldı

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, 32 yaşındaki oyun kurucu Tony Taylor'la yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Türk Telekom Basketbol Takımı oyuncusu Tony Taylor'a bugüne kadar takımımıza yaptığı hizmet ve sunduğu katkı için teşekkür ediyoruz. Kendisine yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz.