Trabzonspor Erkek Basketbol Takımı'nda Rijad Aydın'la yollar ayrıldı

AA & Ensonhaber
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Trabzonspor'da bir veda yaşandı.
Trabzonspor, 25 yaşındaki basketbolcu Rijan Aydın ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.
"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Basketbol A takımı oyuncularımızdan Rijad Aydın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Aydın'a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.
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