Trabzonspor Erkek Basketbol Takımı'nda Rijad Aydın'la yollar ayrıldı
AA & Ensonhaber

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Trabzonspor'da bir veda yaşandı.

Trabzonspor, 25 yaşındaki basketbolcu Rijan Aydın ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Basketbol A takımı oyuncularımızdan Rijad Aydın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Aydın'a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.

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Emre Çalışkan
Editor