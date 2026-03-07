Trabzonspor, Royce Dewayne'nin sözleşmesini uzattı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Karadeniz ekibi, Amerikalı pivot Royce Dewayne Hamm Jr.'nin sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

"İKİ YIL DAHA BİZİMLE"

Bordo-mavili kulübün açıklamasında, Dewayne ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek "Birlikte yazacak daha çok hikayemiz var. Royce Dewayne Hamm Jr. iki yıl daha bizimle." denildi.