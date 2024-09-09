Trabzonspor "TBL davetini" onayladı Trabzonspor, yeni sezonda Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edeceğini duyurdu.

AA

Trabzonspor Kulübü, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) mücadele etmesi için aldığı daveti kabul ettiğini duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada Trabzonspor basketbol takımının geçen sezon Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) şampiyonu olarak Türkiye Basketbol 2. Ligi’ne yükseldiği hatırlatıldı.

"YENİ SEZONDA TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ'NDE MÜCADELE EDECEKTİR"

Trabzonspor'un TBL'de mücadele etmesi için davet aldığına değinilen açıklamada şöyle denildi:

Başkanımız Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulumuzun kararı doğrultusunda bu daveti kabul eden takımımız, yeni sezonda Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecektir.

Açıklamada, basketbol takımının başantrenörlüğüne Faruk Beşok'un, genel menajerliği ise Cömert Küce'nin getirildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)