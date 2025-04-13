Trabzonspor, Türkiye Basketbol Süper Ligi'ne çıktı

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Ligi'nin 33. hafta mücadelesinde Faruk Beşok'un çalıştırdığı Trabzonspor ile Ömer Uğuata yönetimindeki Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 74-62'lik skorla ev sahibi takım Trabzonspor oldu.

Alınan bu skorla birlikte bordo-mavililer, Türkiye Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.

7 SEZON SONRA DÖNDÜLER

Karadeniz ekibi, böylece bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek 7 sezon sonra Türkiye Basketbol Süper Ligi bileti aldı.

SKOR DAĞILIMI

Trabzonspor: Gordon 35, Smith 4, Alican Güney 4, Ege Arar 12, Gökhan Yazıcıoğlu 3, Can Uğur Öğüt 16

Fenerbahçe Koleji: Mehmet Ersin Erfa 3, Yiğit Özkan 8, Faruk Biberovic 5, Batuhan Acar 3, Shungu 14, Yiğit Hamza Mestoğlu 3, Kelly 3, Gökay Hacıoğlu 21, Berat Berke Tunç 2