Türk basketbolunda kural değişiklikleri

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi kulüplerinin temsilcileri bir araya gelerek ‘Lig Kurulu’ toplantısını gerçekleştirdi.
Yapılan toplantının ardından Federasyon, yabancı kuralında değişikliğe gidildiğini duyurdu.
Yeni kurala göre artık kadrolarda 7 yabancı oyuncu yer alabilecek ancak takımlar sahada maç boyunca en az 1 Türk oyuncuya yer vermek zorunda. Öte yandan TBF, 2024-25 sezonundan itibaren Play-In formatının uygulanacağını da belirtti.
Federasyon tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Maç boyunca en az bir Türk oyuncu sürekli sahada
2024-2025 sezonu itibariyle Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi müsabakalarında, en az bir Türk oyuncu sahada bulunacak. Buna bağlı olarak yabancı oyuncu sayısı sahada en fazla 4, saha kenarında ise en fazla 3 olabilecek.
Play-in formatı ile daha rekabetçi bir sezon
Normal sezon sonunda ligi 7. 8. 9. ve 10. sırada tamamlayan takımlar 7-8 / 9-10 eşleşerek Play-in oynama hakkı elde edecek. Play-in eşleşmeleri tek maç üzerinden ligi üst sırada bitiren takımın sahasında oynanacak. 7-8 eşleşmesini kazanan takım lig 7.’si olarak Play-off’a katılacak. 7-8 eşleşmesini kaybeden takım 9-10 eşleşmesinin galibi ile 8. sıradan Play-off’a girmek için karşılaşacak.
Türkoğlu: "Sporcularımız verilen fırsatları en iyi şekilde değerlendirecek"
Hidayet Türkoğlu, yabancı kuralıyla ilgili değişikliğe dair şöyle konuştu:
Geçtiğimiz yıl boyunca kulüplerimizle düzenli olarak yaptığımız müzakereler sonucunda, milli takımımıza daha deneyimli, özgüveni yüksek ve insiyatif kullanabilen sporcular yetiştirebilmek adına ortak kararlar almak üzere çeşitli çalışmalar yaptık.
Yeni yabancı kuralının sonuçlarıyla birlikte sporcularımızın kendilerine verilen fırsatları en iyi şekilde değerlendireceklerine ve performanslarını en üst düzeye çıkarmak için büyük çaba sarf edeceklerine inanıyorum.
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