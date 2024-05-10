Türk basketbolunda kural değişiklikleri Türkiye Basketbol Federasyonu, Basketbol Süper Ligi’nde gelecek sezondan itibaren yabancı kuralının değiştiğini açıkladı.

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi kulüplerinin temsilcileri bir araya gelerek ‘Lig Kurulu’ toplantısını gerçekleştirdi.

Yapılan toplantının ardından Federasyon, yabancı kuralında değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Yeni kurala göre artık kadrolarda 7 yabancı oyuncu yer alabilecek ancak takımlar sahada maç boyunca en az 1 Türk oyuncuya yer vermek zorunda. Öte yandan TBF, 2024-25 sezonundan itibaren Play-In formatının uygulanacağını da belirtti.

Federasyon tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Maç boyunca en az bir Türk oyuncu sürekli sahada

2024-2025 sezonu itibariyle Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi müsabakalarında, en az bir Türk oyuncu sahada bulunacak. Buna bağlı olarak yabancı oyuncu sayısı sahada en fazla 4, saha kenarında ise en fazla 3 olabilecek.

Play-in formatı ile daha rekabetçi bir sezon

Normal sezon sonunda ligi 7. 8. 9. ve 10. sırada tamamlayan takımlar 7-8 / 9-10 eşleşerek Play-in oynama hakkı elde edecek. Play-in eşleşmeleri tek maç üzerinden ligi üst sırada bitiren takımın sahasında oynanacak. 7-8 eşleşmesini kazanan takım lig 7.’si olarak Play-off’a katılacak. 7-8 eşleşmesini kaybeden takım 9-10 eşleşmesinin galibi ile 8. sıradan Play-off’a girmek için karşılaşacak.

Türkoğlu: "Sporcularımız verilen fırsatları en iyi şekilde değerlendirecek"

Hidayet Türkoğlu, yabancı kuralıyla ilgili değişikliğe dair şöyle konuştu: