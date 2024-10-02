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Türk derbisinde Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş'ı mağlup etti

Türk derbisinde Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş'ı mağlup etti BKT EuroCup A Grubu ikinci hafta maçında Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Fibabanka'yı 87-66 mağlup etti ve grupta ikide iki yaptı.