Türk derbisinde Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş'ı mağlup etti

Bahçeşehir Koleji, BKT EuroCup'ın A Grubu 2. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 87-66 yendi.
İLK PERİYOT: BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ÜSTÜN BAŞLADI
Beşiktaş, karşılaşmanın 2. dakikasına 6-0 mağlup girdikten sonra temposunu artırdı ve maçın 4. dakikasında Sleva'nın üç sayılık basketiyle 11-0'lık seri yakaladı.
Pota altından bulduğu sayılarla Beşiktaş'a cevap vermek isteyen Bahçeşehir Koleji, Smith'in de üç sayılık basketiyle 7. dakikada yeniden öne geçti: 15-14.
Boyalı alandan bulduğu sayılarla farkın kapanmasına izin vermeyen Bahçeşehir Koleji, ilk periyodu 23-21 önde bitirdi.
İKİNCİ ÇEYREKTE BAHÇEŞEHİR FARKI AÇTI
Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci çeyrekte Bahçeşehir Koleji, rakibini pota altından zorlamaya devam etti.
Ev sahibi ekip, Simonovic'in 17. dakikada orta mesafeden bulduğu basketle 11-0'lık seri yakaladı.
Smith'in de performansıyla etkili oyununa devam eden Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 47-32 önde gitti.
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SÜRDÜRDÜ
Üçüncü periyotta da rakibine üstünlük kurmaya devam eden Bahçeşehir Koleji, 25. dakikada Odiase'nın pota altından bulduğu basketle farkı 20 sayıya çıkardı: 55-35.
Ev sahibi ekip, üçüncü çeyreğin bitmesine 8 saniye kala da Bouteille'nin attığı üç sayılık basketle dördüncü periyoda 67-46 üstün gitti.
SON PERİYOTTA KONTROL BAHÇEŞEHİR'DEYDİ
Dördüncü periyotta da temposunu düşürmeyen Bahçeşehir Koleji, 35. dakikada Ponitka'nın iki sayılık basketiyle aradaki farkı 17 sayıya çıkardı: 81-54.
Seyirci desteğiyle aradaki farkın fazla kapanmasına izin vermeyen Bahçeşehir Koleji, karşılaşmayı 87-66 kazandı.
Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda 9 Ekim Çarşamba günü İspanyol ekibi Dreamland Gran Canaria'ya konuk olacak.
Beşiktaş ise organizasyonun sonraki haftasında 9 Ekim Çarşamba günü İsrail ekibi Hapoel Shlomo Tel Aviv'le sahasında karşılaşacak.
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