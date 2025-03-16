Türk Telekom, Aliağa Petkimspor'a şans tanımadı

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta mücadelesinde Türk Telekom ile Aliağa Petkimspor karşı karşıya geldi.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 85-75'lik skorla ev sahibi takım Türk Telekom oldu.
Bu sonuçla Türk Telekom, ligde 9. galibiyetini alırken Aliağa Petkimspor, 8 galibiyette kaldı.
SKOR DAĞILIMI
Türk Telekom: İsmet Akpınar 17, Brown 17, Angola 11, Alexander 6, Makoundou 15, Berkan Durmaz, Melih Tunca 2, Mahir Ağva, Bruhnke, Bess 2, Hanlan 15
Aliağa Petkimspor: Russel 2, Tyree 11, Yavuz Gültekin, Aldridge 11, Salinas 6, Dotson 16, Van Beck 3, Williams 6, Troy Selim Şav 5, Karahan Efeoğlu 15
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