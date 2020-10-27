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    Türk Telekom, Avrupa'da galibiyetle başladı

    Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Türk Telekom, sahasında İsrail temsilcisi Hapoel Bank Yahav'ı yenerek iyi bir başlangıç yaptı.
    • AA
    • 27.10.2020 - 23:43
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    Türk Telekom, Avrupa'da galibiyetle başladı

    Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında G grubunda temsilcimiz Türk Telekom, sahasında İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav'ı ağırladı.

    İLK PERİYOT

    Oldukça tempolu başlayan karşılaşmanın ilk 5 dakikasını Türk Telekom 13-9 önde geçti. Dış şutlardan skor bulan rakibi karşısında boyalı alanda etkili olan Türk Telekom, ilk çeyreği 25-23 önde tamamladı.

    Türk Telekom, Avrupa da galibiyetle başladı #1

    İKİNCİ PERİYOT

    İkinci çeyrekte 3 sayı çizgisinin gerisinden sayı üreten İsrail ekibi, 12. dakikada üstünlük kurdu: 28-30. Devre sonuna kadar üstünlüğünü koruyan Hapoel Bank Yahav, soyunma odasına 49-46 önde gitti.

    Türk Telekom, Avrupa da galibiyetle başladı #2

    ÜÇÜNCÜ PERİYOT

    Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Türk Telekom, yakaladığı 11-2'lik seriyle 24. dakikayı 56-51 üstün geçti. Çeyreğin sonunda farkı çift hanelere (78-67) çıkaran mavi-beyazlılar, final periyoduna da 78-69'luk avantajla girdi.

    Türk Telekom, Avrupa da galibiyetle başladı #3

    TEMSİLCİMİZ, SERBEST ATIŞLARDA HATA YAPMADI

    Son çeyrekte 16-2'lik seri yakalayan İsrail ekibi, 34. dakikayı 85-80 önde geçti. Wiltjer'in skorer oyunuyla rakibini yakalayan Türk Telekom, son 3 dakikaya 88-87'lik üstünlükle girdi. İsrail ekibi Kramer'in 3 sayılık basketiyle bitime 2.7 saniye kala farkı 2 sayıya indirse de (96-94) serbest atışlarda hata yapmayan Türk Telekom, sahadan 98-94 galip ayrıldı.

    Türk Telekom, Avrupa da galibiyetle başladı #4

     

    Türk Telekom: 98 - Hapoel Bank Yahav: 94

    Salon: Ankara

    Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Oskars Lucis (Letonya), Ventsislav Velikov (Bulgaristan)

    Türk Telekom: Baldwin 9, Can Korkmaz 3, Dekker 9, Wiltjer 33, Eric 14, Erdi Gülaslan 14, Göktuğ Baş, Ercan Bayrak, Ennis 16

    Hapoel Bank Yahav: Kramer 18, Phillip 12, Thomas 21, Hill 15, Zalmanson 2, Ariel 5, Braimoh 18, Blatt 3, Sirvydis, Sabban

    1. Periyot: 25-23

    Devre: 46-49

    3. Periyot: 78-69

    5 faulle oyundan çıkanlar: 34.47 Braimoh, 39.43 Hill, 39.59 Ariel (Hapoel Bank Yahav)

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