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    Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son maçını kazandı

    FIBA Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a çıkmayı garantileyen Türk Telekom, son maçında konuk ettiği Igokea'yı mağlup etti.
    • AA
    • 27.01.2021 - 02:40
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    Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son maçını kazandı

    Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a çıkmayı garantileyen Türk Telekom, G Grubu'ndaki son maçında konuk ettiği Bosna Hersek ekibi Igokea'yı 94-86 yendi.

    Türk Telekom'dan Eric, 21 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu.

    Bu sonuçla 5. galibiyetini elde eden Türk Telekom, grubunu lider tamamladı.

    Türk Telekom: 94 - Igokea: 86

    Salon: Ankara

    Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Tomas Jasevicius (Litvanya), Georgios Poursanidis (Yunanistan)

    Türk Telekom: Baldwin 13, Dekker 16, Eric 21, Johnson 18, Wiltjer 15, Can Korkmaz 9, Erdi Gülaslan, Göktug Baş 2

    Igokea: Atic 16, Carmichael 18, Clemmons 12, Ilic 2, Josilo 5, Gray 7, Talic 10, Jovanovic 11, Fundic 3, Pot 2

    1. Periyot: 25-27

    Devre: 55-46

    3. Periyot: 72-71

    Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi nde son maçını kazandı #1

    Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi nde son maçını kazandı #2

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