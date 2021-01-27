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Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son maçını kazandı
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a çıkmayı garantileyen Türk Telekom, son maçında konuk ettiği Igokea'yı mağlup etti.
- AA
- 27.01.2021 - 02:40
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a çıkmayı garantileyen Türk Telekom, G Grubu'ndaki son maçında konuk ettiği Bosna Hersek ekibi Igokea'yı 94-86 yendi.
Türk Telekom'dan Eric, 21 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu.
Bu sonuçla 5. galibiyetini elde eden Türk Telekom, grubunu lider tamamladı.
Türk Telekom: 94 - Igokea: 86
Salon: Ankara
Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Tomas Jasevicius (Litvanya), Georgios Poursanidis (Yunanistan)
Türk Telekom: Baldwin 13, Dekker 16, Eric 21, Johnson 18, Wiltjer 15, Can Korkmaz 9, Erdi Gülaslan, Göktug Baş 2
Igokea: Atic 16, Carmichael 18, Clemmons 12, Ilic 2, Josilo 5, Gray 7, Talic 10, Jovanovic 11, Fundic 3, Pot 2
1. Periyot: 25-27
Devre: 55-46
3. Periyot: 72-71