Türk Telekom, İsmet Akpınar'ı renklerine bağladı Türk Telekom Basketbol Takımı, son olarak Galatasaray'da oynayan İsmet Akpınar'ı transfer ettiğini duyurdu.

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, geçen sezon Galatasaray'da forma giyen 29 yaşındaki oyuncusu İsmet Akpınar'ı kadrosuna kattı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray Ekmas takımıyla başarıyla geçiren İsmet Akpınar'ı renklerimize bağladık. Ailemize hoş geldin İsmet Akpınar.

Geçen sezonki istatistikleri

İsmet Akpınar, geçen sezon Galatasaray formasıyla Basketbol Süper Ligi’nde 26 maçta 7.3 sayı, 1.0 ribaund ve 1.3 asist ortalamalarına imza attı.

Tecrübeli oyuncu, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ise 8 maçta 9.4 sayı ve 1.9 asist ortalamaları ile oynadı.