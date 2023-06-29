Türk Telekom, James Palmer'i kadrosuna kattı

AA
Yeni sezon öncesi kadro yapılandırmasını sürdüren Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, altıncı transferini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "James Palmer yeni sezonda Ankara basketbolu için mücadele verecek. Geçtiğimiz sezon JL Bourg forması giyen James Palmer'i renklerimize bağladık. Ailemize hoş geldin James Palmer." ifadeleri kullanıldı.
Daha önce 5 transfer yapıldı
Türk Telekom, daha önce Okben Ulubay, Markis McDuffie, Metehan Akyel, Jalen Adams ve Troy Selim Şav'la sözleşme imzalamıştı.