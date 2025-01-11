Türk Telekom, Karşıyaka'yı yendi

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde Türk Telekom ile Karşıyaka karşı karşıya geldi.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 95-73'lük skorla ev sahibi takım Türk Telekom oldu.
TÜRK TELEKOM, 6. KEZ KAZANDI
Bu sonuçla Türk Telekom, ligdeki altıncı galibiyetini elde etti.
Yaşadığı sıkıntılar nedeniyle çoğu oyuncusu ile başantrenör Ufuk Sarıca'nın takımdan ayrıldığı Karşıyaka ise altıncı yenilgisini yaşadı.
Başkent temsilcisi, gelecek hafta deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak, İzmir ekibi ise sahasında TOFAŞ'ı ağırlayacak.
SKOR DAĞILIMI
Türk Telekom: Smith 6, Bess 10, Brown 18, Berkan Durmaz 15, Alexander 17, İsmet Akpınar, Melih Tunca 2, Angola 6, Mahir Ağva 5, Hanlan 14, Makoundou 2
Karşıyaka: Russell 21, Thomas Akyazılı 7, McDermott 5, Hakan Sayılı 7, Muhsin Yaşar 20, Ozan Yılmaz, Efe Ergi Tırpancı 4, Mehmet Efe Demirel 1, Mert Celep 8, Eylem Eminoğlu
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