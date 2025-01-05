Türk Telekom, Merkezefendi Belediyesi Basket'i yendi

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta mücadelesinde Merkezefendi Belediyesi Basket ile Türk Telekom karşı karşıya geldi.
Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 86-75'lik skorla konuk takım Türk Telekom oldu.
SKOR DAĞILIMI
Merkezefendi Belediyesi Basket: Arca Tüloğlu, Cook 10, Vanwijn 4, Lomazs 8, McLemore 7, Berke Aygündüz 3, Bleijenbergh 16, Moody 25, İsmail Karabilen 2
Türk Telekom: Berkan Durmaz 5, Alexander 17, Brown 20, Bess 4, Smith 5, İsmet Akpınar 5, Melih Tunca 11, Mahir Ağva, Hanlan 10, Makoundou 9
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