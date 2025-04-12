Türk Telekom, Mersin Spor'a şans tanımadı

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 25. hafta mücadelesinde Türk Telekom ile Mersin Spor karşı karşıya geldi.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 94-80'lik skorla ev sahibi takım Türk Telekom oldu.
SKOR DAĞILIMI
Türk Telekom: İsmet Akpınar 23, Alexander 10, Brown 19, Hanlan 8, Berkan Durmaz 7, Rodas 12, Smith, Makoundou 10, Mahir Ağva, Emre Melih Tunca 5
Mersin Spor: Olaseni 19, Cobbs 22, Pineiro, Cruz 9, Canberk Kuş 4, Magnay 1, Efianayi 15, Emre Tanışan 4, Kartal Özmızrak 6
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