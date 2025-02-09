Türk Telekom, Semt 77 Yalovaspor'u mağlup etti

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde Semt 77 Yalovaspor ile Türk Telekom karşı karşıya geldi.
90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 96-93'lük skorla konuk takım Türk Telekom oldu.
SKOR DAĞILIMI
Semt 77 Yalovaspor: McConico 15, Johnson 12, Krampelj 4, Nichols 11, Ege Özçelik 1, Boran Güler, Mert Can Yılmam, Kadir Bayram 3, Peterka 13, Yiğit Onan 6, Sherfield 28, Melih Kapucu
Türk Telekom: Alexander 6, Brown 13, Melih Tunca 2, Hanlan 6, Makoundou 23, Berkan Durmaz 2, İsmet Akpınar 21, Arda Özdoğan, Mahir Ağva 4, Bruhnke 8, Bess 5, Smith 6
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