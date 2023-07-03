Türk Telekom, Steven Enoch'u kadrosuna kattı Türk Telekom Basketbol Takımı, ABD'li pivot Steven Enoch'u transfer ettiğini duyurdu.

AA & Ensonhaber

Bu yaz koç Erdem Can’la yolları ayırdıktan sonra takımın başına Nenad Canak’ı getiren Türk Telekom, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Başkent ekibi, uzun rotasyonunu için iddialı bir takviyeye imzasını attı.

Türk Telekom, Baskonia‘dan ayrılan 25 yaşındaki ABD’li pivot Steven Enoch’u kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

"Ailemize hoş geldin Steven Enoch"

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: