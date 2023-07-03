Türk Telekom, Steven Enoch'u kadrosuna kattı

AA & Ensonhaber
Bu yaz koç Erdem Can’la yolları ayırdıktan sonra takımın başına Nenad Canak’ı getiren Türk Telekom, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Başkent ekibi, uzun rotasyonunu için iddialı bir takviyeye imzasını attı.
Türk Telekom, Baskonia‘dan ayrılan 25 yaşındaki ABD’li pivot Steven Enoch’u kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
"Ailemize hoş geldin Steven Enoch"
Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Steven Enoch yeni sezonda Ankara basketbolu için mücadele verecek. Geçtiğimiz sezon Baskonia forması giyen Steven Enoch'u renklerimize bağladık. Ailemize hoş geldin Steven Enoch.