Türk Telekom, Troy Selim Şav'ı transfer etti Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde yer alan Türk Telekom, Troy Selim Şav'ı renklerine bağladı.

AA

Türk Telekom Basketbol Takımı, 24 yaşındaki oyuncu Troy Selim Şav'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni sezon öncesi kadro yapılandırmasını sürdüren başkent temsilcisi, beşinci transferini duyurdu.

"Troy Selim Şav'ı renklerimize bağladık"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Ayos Konyaspor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor forması giyen Troy Selim Şav'ı renklerimize bağladık." denildi.

Türk Telekom, daha önce Okben Ulubay, Markis McDuffie, Metehan Akyel ve Jalen Adams ile sözleşme imzalamıştı.