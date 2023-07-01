Türk Telekom, Tyrone Wallace'ı transfer etti

AA & Ensonhaber
Türk Telekom’da yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Başkent ekibi kısa rotasyonuna takviye yaptı.
Türk Telekom geçen sezon Fransa’da Paris forması giyen Tyrone Wallace’ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Başkent ekibi tecrübeli oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
"Ailemize hoş geldin Tyrone Wallace"
Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Tyrone Wallace, yeni sezonda Ankara basketbolu için mücadele verecek. Geçtiğimiz sezon Paris Basketbol forması giyen Tyrone Wallace'ı renklerimize bağladık. Ailemize hoş geldin Tyrone Wallace.