Türk Telekom, Tyrone Wallace'ı transfer etti Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, 29 yaşındaki ABD'li basketbolcu Tyrone Wallace kadrosuna kattığını duyurdu.

AA & Ensonhaber

Türk Telekom’da yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Başkent ekibi kısa rotasyonuna takviye yaptı.

Türk Telekom geçen sezon Fransa’da Paris forması giyen Tyrone Wallace’ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Başkent ekibi tecrübeli oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

"Ailemize hoş geldin Tyrone Wallace"

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: