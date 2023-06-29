Türk Telekom, Yiğitcan Saybir'i açıkladı Türk Telekom, son olarak Bursaspor'da forma giyen 24 yaşındaki forvet Yiğitcan Saybir'i kadrosuna kattı.

AA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, transferlerine devam ediyor.

Yeni sezon öncesi kadro yapılandırmasını sürdüren başkent temsilcisi, yedinci transferini duyurdu. Ankara ekibi, milli basketbolcu Yiğitcan Saybir'i transfer ettiğini duyurdu.

"Yiğitcan Saybir'i renklerimize bağladık"

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Geçtiğimiz sezon Bursaspor forması giyen Yiğitcan Saybir'i renklerimize bağladık.

Türk Telekom, daha önce Okben Ulubay, Markis McDuffie, Metehan Akyel, Jalen Adams, Troy Selim Şav ve James Palmer ile sözleşme imzalamıştı.