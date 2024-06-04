Türk Telekom'da 2. Erdem Can dönemi başladı Türk Telekom Basketbol Takımı'nda başantrenörlüğe son olarak Anadolu Efes'i çalıştıran Erdem Can getirildi.

AA

Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 8. sırada bitiren ve play-off çeyrek finalinde elenen Türk Telekom'u çalıştıracak isim belli oldu.

Sezona Anadolu Efes'te başlayan ancak 1 Şubat'ta görevine son verilen 43 yaşındaki Can ile Türk Telekom'un yolları yine kesişti.

"Birlikte koşacağımız zaferler için sabırsızlanıyoruz"

Lacivert-beyazlı kulübün X hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Evine hoş geldin Erdem Can. Türk Telekom Basketbol ailesi olarak yeniden başantrenörümüz olan Erdem Can'a başarılar diliyor, birlikte koşacağımız zaferler için sabırsızlanıyoruz.

Normal sezonu lider bitirmişti

Türk Telekom, Can'ın takımın başında olduğu 2022-23 sezonunu ligde lider bitirmiş, play-off'ta yarı finale çıkmış ve BKT Avrupa Kupası'nda final oynamıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)