Türk Telekom'da Erdem Can dönemi sona erdi

AA

Basketbol Süper Lig ekiplerinden Türk Telekom, başantrenör Erdem Can'la yollarını ayırdığını açıkladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Telekom Basketbol Takımı'nın başantrenörü olarak görev yapan Erdem Can'a bugüne kadar takımımıza yaptığı hizmetler ve sunduğu katkı için teşekkür ediyoruz. Kendisine yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz."