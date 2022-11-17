Petrol
91.65
-1.30%
Euro
19.2547
-0.41%
Dolar
18.6183
0.16%
Altın
1.056
-0.34%
Borsa
4581
-1.88%
Bitcoin
315.162
-0.72%
BTXN Coin
6.44
-8.00%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Bulutlu 16 C

    Turkish Airlines EuroLeague! Anadolu Efes - Barcelona maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

    Anadolu Efes bugün sahasında Barcelona'yı konuk edecek. İşte Anadolu Efes - Barcelona maçının detayları..
    • 17.11.2022 - 14:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Turkish Airlines EuroLeague! Anadolu Efes - Barcelona maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

    Turkish Airlines EuroLeague'de 8. hafta heyecanı bugün oynanacak maçlar ile başlıyor. Temsilcimiz Anadolu Efes evinde İspanyol ekibi Barcelona'yı mücadele edecek.

    Turkish Airlines EuroLeague'de istediği sonuçları alamayan Anadolu Efes 18 takımlı ligde 15. sırada yer alıyor. Anadolu Efes oynadığı 7 maçta 5 mağlubiyet 2 galibiyet aldı.

    Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes sahasından Barcelona engelini aşarak yükselişe geçmek istiyor. Basketbolseverler Anadolu Efes - Barcelona maçının kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

    Anadolu Efes - Barcelona maçı kaçta başlayacak?

    Anadolu Efes - Barcelona maçı bugün saat 20.30'da oynanacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç S Sport ve S Sport Plus kanallarından naklen yayınlanacak.


    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şehit aileleriyle buluştu
    Futbol

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şehit aileleriyle buluştu

    Ahmet Kaya sözleri 2022! Resimli, anlamlı, uzun ve kısa Ahmet Kaya sözleri
    Gündem

    Ahmet Kaya sözleri 2022! Resimli, anlamlı, uzun ve kısa Ahmet Kaya sözleri

    Görüş Bildir