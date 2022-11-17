Turkish Airlines EuroLeague! Anadolu Efes - Barcelona maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague! Anadolu Efes - Barcelona maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes bugün sahasında Barcelona'yı konuk edecek. İşte Anadolu Efes - Barcelona maçının detayları..

Turkish Airlines EuroLeague'de 8. hafta heyecanı bugün oynanacak maçlar ile başlıyor. Temsilcimiz Anadolu Efes evinde İspanyol ekibi Barcelona'yı mücadele edecek.

Turkish Airlines EuroLeague'de istediği sonuçları alamayan Anadolu Efes 18 takımlı ligde 15. sırada yer alıyor. Anadolu Efes oynadığı 7 maçta 5 mağlubiyet 2 galibiyet aldı.

Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes sahasından Barcelona engelini aşarak yükselişe geçmek istiyor. Basketbolseverler Anadolu Efes - Barcelona maçının kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

Anadolu Efes - Barcelona maçı kaçta başlayacak?

Anadolu Efes - Barcelona maçı bugün saat 20.30'da oynanacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç S Sport ve S Sport Plus kanallarından naklen yayınlanacak.