Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisinde Fenerbahçe Beko'ya para cezası verdi. peki, TBF, Fenerbahçe Beko'ya neden ceza verdi?

Türkiye'nin basketbol anlamında iki başarılı takımı olan Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, şampiyonluk için karşı karşıya geldi.

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisinde karşılaşan iki takımı izlemek için, Fenerbahçe'nin sahası doldu.

Biletler tükenirken takımlarını desteklemek ve şampiyonluğa katkı sağlamak isteyen seyirciler, maça akın etti.

THY'de şampiyon olan ve tarih yazan Anadolu Efes'e karşı tam kapasite oynayan Fenerbahçe Beko'ya ceza geldi.

Bunun üzerine cezanın detaylarını öğrenmek isteyenler, "Türkiye Basketbol Federasyonu, Fenerbahçe Beko'ya neden ceza verdi?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Türkiye Basketbol Federasyonu, Fenerbahçe Beko'ya neden ceza verdi? İşte yanıtı...

Türkiye Basketbol Federasyonu, Fenerbahçe Beko'ya neden ceza verdi?

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisinde Anadolu Efes ile karşılaşan Fenerbahçe Beko'ya "çirkin ve kötü tezahüratlar" nedeniyle para cezası verdi.

BF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Fenerbahçe'ye 28 bin 750 TL para cezası verildiği duyuruldu. TBF'nin internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, 07.06.2022 tarihinde İstanbul’da oynanan Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Final müsabakasında seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle; a. Eylemin 2021–2022 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ikinci kez (T.14.04.2022-E.2022/186) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 25.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, b. Eylemin Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 71.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/6. maddesi gereğince 3.750,00-TL eklenmek sureti ile toplam 28.750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."