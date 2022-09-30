Türkiye Basketbol Süper Ligi ne zaman başlıyor? İşte ilk hafta programı…

Türkiye Basketbol Süper Ligi ne zaman başlıyor? İşte ilk hafta programı…

Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu başlıyor.İşte ilk hafta oynanacak maçlar..

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ne zaman başlayacağı uzun zamandır basketbolseverler tarafından merak ediliyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi için geri sayım başladı.Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi bugün oynanacak maç ile başlıyor.

Basketbol Süper Lig'i bugün oynanacak Türk Telekom-Darüşşafaka maçıyla başlayacak.İşte ilk hafta programı..

İlk hafta programı

30 Eylül Cuma

19.00 Türk Telekom-Darüşşafaka

1 Ekim Cumartesi

13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Aliağa Petkimspor

15.30 Pınar Karşıyaka-Manisa Büyükşehir Belediyespor

18.00 TOFAŞ-Onvo Büyükçekmece Basketbo

2 Ekim Pazar

13.00 Anadolu Efes-Galatasaray Nef

15.30 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji

18.00 Gaziantep Basketbol-Frutti Extra Bursaspor

3 Ekim Pazartesi

19.00 Beşiktaş Emlakjet-Ayos Konyaspor Basketbol