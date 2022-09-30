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- Türkiye Basketbol Süper Ligi ne zaman başlıyor? İşte ilk hafta programı…
Türkiye Basketbol Süper Ligi ne zaman başlıyor? İşte ilk hafta programı…
- 30.09.2022 - 16:59
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ne zaman başlayacağı uzun zamandır basketbolseverler tarafından merak ediliyor.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi için geri sayım başladı.Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi bugün oynanacak maç ile başlıyor.
Basketbol Süper Lig'i bugün oynanacak Türk Telekom-Darüşşafaka maçıyla başlayacak.İşte ilk hafta programı..
İlk hafta programı
30 Eylül Cuma
19.00 Türk Telekom-Darüşşafaka
1 Ekim Cumartesi
13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Aliağa Petkimspor
15.30 Pınar Karşıyaka-Manisa Büyükşehir Belediyespor
18.00 TOFAŞ-Onvo Büyükçekmece Basketbo
2 Ekim Pazar
13.00 Anadolu Efes-Galatasaray Nef
15.30 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji
18.00 Gaziantep Basketbol-Frutti Extra Bursaspor
3 Ekim Pazartesi
19.00 Beşiktaş Emlakjet-Ayos Konyaspor Basketbol