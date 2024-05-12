Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde play-off programı belirlendi

Normal sezonu bir maç dışında tamamlanan Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde play-off maçları, 15 Mayıs Çarşamba günü başlayacak.
EuroLeague play-off maçları nedeniyle Fenerbahçe'nin Büyükçekmece Basketbol ile oynayacağı karşılaşma ertelenmişti.
Yarın saat 18.00'da oynanacak Fenerbahçe - Büyükçekmece Basketbol maçının ardından play-off'a kalacak son takım da belli olacak.
Büyükçekmece Basketbol kazanırsa play-off'ta Anadolu Efes'in rakibi olmayı başaracak.
Fenerbahçe'nin maçı galip bitirmesi durumunda ise play-off'a kalarak Anadolu Efes'le eşleşecek takım Türk Telekom olacak.
Program belli oldu
Toplam 2 galibiyete ulaşacak takımın yarı finalist olacağı ligde play-off çeyrek final eşleşmelerinin programı şu şekilde:
15 Mayıs Çarşamba:
18.00 Anadolu Efes - Büyükçekmece Basketbol/Türk Telekom (Sinan Erdem)
20.30 Karşıyaka - Galatasaray (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
16 Mayıs Perşembe:
18.00 Fenerbahçe - Aliağa Petkimspor (Ülker ve Spor Etkinlik)
20.30 Beşiktaş - Manisa Büyükşehir Belediyespor (Akatlar)
17 Mayıs Cuma:
18.00 Büyükçekmece Basketbol/Türk Telekom - Anadolu Efes (Henüz belli değil)
20.30 Galatasaray - Karşıyaka (Sinan Erdem)
18 Mayıs Cumartesi:
18.00 Aliağa Petkimspor - Fenerbahçe (ENKA)
20.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor - Beşiktaş (Muradiye)Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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