Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde play-off programı belirlendi
AA

Normal sezonu bir maç dışında tamamlanan Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde play-off maçları, 15 Mayıs Çarşamba günü başlayacak.

EuroLeague play-off maçları nedeniyle Fenerbahçe'nin Büyükçekmece Basketbol ile oynayacağı karşılaşma ertelenmişti.

Yarın saat 18.00'da oynanacak Fenerbahçe - Büyükçekmece Basketbol maçının ardından play-off'a kalacak son takım da belli olacak.

Büyükçekmece Basketbol kazanırsa play-off'ta Anadolu Efes'in rakibi olmayı başaracak.

Fenerbahçe'nin maçı galip bitirmesi durumunda ise play-off'a kalarak Anadolu Efes'le eşleşecek takım Türk Telekom olacak.

Program belli oldu

Toplam 2 galibiyete ulaşacak takımın yarı finalist olacağı ligde play-off çeyrek final eşleşmelerinin programı şu şekilde:

15 Mayıs Çarşamba:

18.00 Anadolu Efes - Büyükçekmece Basketbol/Türk Telekom (Sinan Erdem)

20.30 Karşıyaka - Galatasaray (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

16 Mayıs Perşembe:

18.00 Fenerbahçe - Aliağa Petkimspor (Ülker ve Spor Etkinlik)

20.30 Beşiktaş - Manisa Büyükşehir Belediyespor (Akatlar)

17 Mayıs Cuma:

18.00 Büyükçekmece Basketbol/Türk Telekom - Anadolu Efes (Henüz belli değil)

20.30 Galatasaray - Karşıyaka (Sinan Erdem)

18 Mayıs Cumartesi:

18.00 Aliağa Petkimspor - Fenerbahçe (ENKA)

20.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor - Beşiktaş (Muradiye)

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)