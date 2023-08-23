İHA

Basketbol Süper Ligi'nin 2023-2024 sezonu fikstür kura çekimi, Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kura çekimine, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan, TBF yönetim kurulu üyeleri, TBF Erkek Ligleri Direktörü Gökhan Sunter ve kulüp temsilcileri katıldı. Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezon 29 Eylül Cuma günü başlayacak.

"Takımlara başarılar diliyorum"

Kura çekiminde konuşan TBF Başkan Vekili Ömer Onan, şu şekilde konuştu:

Bütün liglerimizdeki takımlara başarılar diliyorum. Herkes takımlarını kurmak için çok sıkı çalıştı. İnşallah herkes gönlüne göre, başarılı şekilde, hak ettikleri, planladıkları yerde bitirir. Öncelikle Bodrumspor ve Samsunspor’a başarılar diliyorum. Samsun, 3-4 senedir Süper Lig’e gelmeyi çok istiyordu. Bodrum da geçen sene kurduğu takımla Süper Lig’e gelmek istediğini gösterdi. İnşallah Süper Lig’de kalıcı olurlar. 11 takımımız Avrupa kupalarında bizi temsil edecekler. 4-5 sene baktığımızda Türk takımları, Avrupa’da ne kadar kupa varsa damga vurdular. Onlara başarılar diliyorum. İnşallah son senelerde olduğu gibi çekişmeli ve müthiş maçlar seyrederiz.