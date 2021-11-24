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- Türkiye - Belarus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye - Belarus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 24.11.2021 - 17:40
2023 FIBA Dünya Kupası'na katılmak isteyen A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Belarus'a konuk olacak.
Bu elemelerden başarıyla çıkmak isteyen milliler, gruptaki ilk karşılaşmasında Belarus'u yenmek istiyor.
12 dev adamın bu karşılaşmasını takip etmek isteyen taraftarlarımız ise maçın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.
Taraftarlar, "Türkiye - Belarus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Türkiye - Belarus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
TÜRKİYE - BELARUS FIBA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Belarus - Türkiye FIBA Dünya Kupası Elemeleri maçı 25 Kasım 2021 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Minsk'da, Sports Palace Stadyumu'nda oynanacak.
BELARUS - TÜRKİYE FIBA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Belarus - Türkiye FIBA Dünya Kupası Elemeleri maçı NTV'den naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.