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Türkiye - Belarus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye - Belarus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2023 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Belarus ile karşılaşacak. Peki, Türkiye - Belarus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?