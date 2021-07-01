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- Türkiye FIBA Olimpiyat Elemeleri'nde Çekya'yı yendi
Türkiye FIBA Olimpiyat Elemeleri'nde Çekya'yı yendi
12 Dev Adam, Olimpiyat Elemeleri'ndeki 2. maçında Çekya'yı da devirdi.
- Haber Merkezi
- 01.07.2021 - 07:27
- Güncelleme : 01.07.2021 - 08:01
FIBA Olimpiyat Elemeleri'nde A Milli Basketbol Takımımız, B grubunda Uruguay galibiyetinin ardından ikinci maçında Çekya karşısında parkeye çıktı.
ÇEKYA'YI DA DEVİRDİK, ÜST TUR GARANTİ
Çekişmeli geçen mücadeleyi A Milliler, 87-70 kazanarak 2. maçını da kazanarak bir üst tura çıkmayı garantiledi.
YARI FİNALDE MUHTEMEL RAKİP YUNANİSTAN
Yarı final eşleşmesinde 12 Dev Adam'ın Yunanistan ile eşleşmesi bekleniyor.
Türkiye FIBA Olimpiyat Elemeleri'nde Çekya'yı yendi ViDEO
FİNALİ KAZANAN OLİMPİYATLARA GİDİYOR
Yarı final maçlarında üstünlük kuran ekipler finale çıkacak. Finali kazanan takım, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etme hakkı kazanacak.