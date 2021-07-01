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    Türkiye FIBA Olimpiyat Elemeleri'nde Çekya'yı yendi

    Türkiye FIBA Olimpiyat Elemeleri'nde Çekya'yı yendi

    12 Dev Adam, Olimpiyat Elemeleri'ndeki 2. maçında Çekya'yı da devirdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2021 - 07:27
    • Güncelleme : 01.07.2021 - 08:01
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    FIBA Olimpiyat Elemeleri'nde A Milli Basketbol Takımımız, B grubunda Uruguay galibiyetinin ardından ikinci maçında Çekya karşısında parkeye çıktı.

    ÇEKYA'YI DA DEVİRDİK, ÜST TUR GARANTİ

    Çekişmeli geçen mücadeleyi A Milliler, 87-70 kazanarak 2. maçını da kazanarak bir üst tura çıkmayı garantiledi.

    YARI FİNALDE MUHTEMEL RAKİP YUNANİSTAN

    Yarı final eşleşmesinde 12 Dev Adam'ın Yunanistan ile eşleşmesi bekleniyor.

    Türkiye FIBA Olimpiyat Elemeleri'nde Çekya'yı yendi ViDEO

    Türkiye FIBA Olimpiyat Elemeleri nde Çekya yı yendi #1

    FİNALİ KAZANAN OLİMPİYATLARA GİDİYOR

    Yarı final maçlarında üstünlük kuran ekipler finale çıkacak. Finali kazanan takım, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etme hakkı kazanacak.

    Türkiye FIBA Olimpiyat Elemeleri nde Çekya yı yendi #2

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