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    Türkiye - Fransa Eurobasket son 16 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    12 Dev Adam'ın Fransa'ya karşı oynayacağı Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçının detayları gündem oldu.İşte maç hakkında merak edilenler..
    • 10.09.2022 - 10:11
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    Türkiye - Fransa Eurobasket son 16 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    2022 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor.A Milli takımımız son 16 turunda Fransa ile eşleşti.Milliler Fransa'yı yenerek adını çeyrek finale yazdırmak istiyor.

    Türkiye ile Fransa arasında oynanacak mücadele Almanya'nın Berlin şehirnde oynanacak.Zorlu maçın detayları merak konusu oldu.

    Fransa maçı öncesi açıklama yapan kon Ergin Ataman elinde sakatlığı bulunan Shane Larkin'in Fransa maçında oynayamayacağını açıkladı.

    Ergin Ataman yaptığı açıklamada "Ameliyat olması gerekiyor. Ciddi bir yırtık söz konusu. Maçlarda oynayamayacak. Topu bile tutamadığını söyledi" ifadelerini kullandı.

    Türkiye - Fransa Eurobasket son 16 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Türkiye - Fransa maçı ne zaman oynanacak?

    2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında Türkiye ile Fransa bugün saat 13.00'te Berlin'de karşı karşıya gelecek.Arena Berlin'de oynanacak Türkiye - Fransa maçı NTV ekranlarından canlı yayınlanacak.


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