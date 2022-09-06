Türkiye - İspanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye - İspanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Basketbol takımımız Avrupa Şampiyonası A grubu son maçında grup liderliği için İspanya ile karşı karşıya gelecek..

A Milli Erkek Basketbol Takımı Gürcistan'da devam eden, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında Belçika'yı 78-63'lük skorla mağlup etti.

A Milli takımımızda Alperen Şengün Belçika karşısında gösterdiği performans ile göz doldurdu.Genç yıldızımız 24 sayı ve 9 ribaundluk bir performans ortaya koydu.Mücadelede Furkan Korkmaz 16 ve Ercan Osmani 12 sayıyla mücadele etti.

12 Dev Adam A grubunda oynadığı 4 maçta 3 galibiyet 1 mağlubiyet aldı.A Milli takımımız beşinci maçında İspanya ile grup liderliği için mücadele edecek.

Türkiye - İspanya maçı ne zaman oynanacak?

Avrupa Şampiyonası A grubu 5. maçında oynanacak olan Türkiye - İspanya karşılaşması 7 Eylül saat 14.30'da oynanacak.Türkiye - İspanya maçı NTV ekranlarından canlı izlenebilecek.