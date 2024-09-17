Türkiye karşıtı pankart, Ergin Ataman'ı kızdırdı: Beni oyundan atın Panathinaikos, hazırlık maçında İsrail temsilcisi Maccabi ile kozlarını paylaşırken, maç sırasında Yunan taraftarların açtığı skandal pankarta kızan Panathinaikos koçu Ergin Ataman, hakemden kendisini oyundan atmasını istedi.

Haber Merkezi

Geçtiğimiz sezon EuroLeague'de şampiyonluğa ulaşan Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Maccabi ile bir hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Maçı Maccabi 88-75 kazandı, ancak mücadelede yaşanan bir olay dikkatleri üzerine çekti ve Ergin Ataman'ın öfkelenmesine neden oldu.

TÜRKİYE KARŞITI PANKART, ATAMAN'I KIZDIRDI

Lefkoşa'da oynanan karşılaşmanın son çeyreği başlarken Panathinaikos taraftarlarının olduğu tribünde skandal bir pankart açıldı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına atıfla, "50 yıllık hukuksuz işgali kimse unutmuyor" yazılı bir pankart açılması, büyük tepkilere yol açtı.

HEKEME "BENİ OYUNDAN AT" DEDİ

Pankart, maçın son çeyreğinin 9:22 dakikasında ekrana yansırken, bitime 8:57 kala Ergin Ataman, sahaya girerek hakemlere sert bir şekilde tepki gösterdi ve kendisini oyundan atmalarını talep etti.

YUNAN BASINI "FAULE SİNİRLENDİ" DİYE YAZDI

Yunan basını, Ataman'ın Cedi Osman'a yapılan bir faule sinirlenerek oyundan atıldığını iddia etti. Ancak haberde aynı dakikalarda pankartın açıldığı ve Ataman'ın bu duruma öfkelenerek kendini oyundan attırmak istediği vurgulandı. Görüntülerde, Ataman'ın hakemlere oyundan atılmak istediğini açıkça ifade ettiği görülüyor.