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AA & Ensonhaber

Basketbol erkeklerde Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunun yapılacağı Şanlıurfa'da hazırlıklar son aşamaya geldi.

Şanlıurfa'da 14-16 Şubat'ta 11 Nisan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek Dörtlü Final organizasyonu öncesi kentte başlatılan hazırlıklar hummalı şekilde sürüyor.

Turnuvanın organize edildiği salondaki eksikliklerin tamamlanmasına yönelik çalışmalar yapan yetkililer, sporseverlere sorunsuz ve keyifli turnuva izletmek adına yoğun mesai harcıyor.

"BİZ BÜTÜN TEDBİRLERİMİZİ ALDIK"

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine, organizasyonun kente heyecan getirdiğini söyledi.

Turnuvanın Şanlıurfa'da yapılması kararından dolayı mutlu olduklarını belirten Şıldak, şunları dedi:

Şanlıurfa'da biz bütün tedbirlerimizi aldık. Güvenlik yönüyle ve salonun hazırlanması itibarıyla maçların oynanması için gerekli hazırlıklar yapıldı. Koordinasyonu sağladık. İnşallah bütün basketbolseverleri 11 Nisan Spor Salonu'nda bekliyor olacağız. Basketbol heyecanının Şanlıurfamıza renk katacağını ve ülkemize de buradan tüm Şanlıurfalıların selamını ileteceğini düşünüyoruz, şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

"İNŞALLAH GÜZEL VE İYİ BİR ORGANİZASYON GERÇEKLEŞECEKTİR"

Vali Şıldak, Dörtlü Final döneminde kentte yoğunluk beklediklerine de dikkati çekerek şu şekilde konuştu:

Bütün misafirlerimiz için konaklama ve diğer ulaşım imkanları, şehir içi ulaşım imkanlarını destekleyici tedbirler de alacağız. İnşallah güzel ve iyi bir organizasyon gerçekleşecektir.

SALONDA HAZIRLIKLAR SON AŞAMADA

11 Nisan Spor Salonu Tesis Amiri Osman Polat, karşılaşmaların oynanacağı salonun 4 bin 200 seyirci kapasiteli olduğu bilgisini verdi.

Organizasyon öncesi spor salonunda iyileştirme çalışmaları yapıldığını dile getiren Polat, şu şekilde konuştu: