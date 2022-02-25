Türkiye - Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye - Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan ile karşılaşacak. Peki, Türkiye - Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Yunanistan ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın bu maçı mutlak kazanması gerekiyor. Gruptaki ilk maçında deplasmanda Belarus'a 84-70'lik skorla mağlup olan milliler, Büyük Britanya'yı ise 84-67 yenmişti.

Kazanma serisini devam ettirmek ve grubunda başarılı bir sonuç elde etmek isteyen milliler, maça odaklanmış durumda.

Takımı yalnız bırakmak istemeyenler ise "Türkiye - Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Türkiye - Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

TÜRKİYE - YUNANİSTAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

Başkent Atina'daki Ano Liossia Olimpik Spor Salonu'nda oynanacak olan Yunanistan-Türkiye maçı, TSİ 19.00'da başlayacak ve NTV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, gruptaki dördüncü maçında yine Yunanistan ile 28 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.