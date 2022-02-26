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    Türkiye - Yunanistan rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu üçüncü maçında deplasmanda Yunanistan'a mağlup oldu. Peki Türkiye - Yunanistan rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 26.02.2022 - 13:13
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    Türkiye - Yunanistan rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, üçüncü maçında Yunanistan ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

    12 Dev Adam, kıyasıya mücadeleye sahne olan maçtan son saniyelerde gelen basketle 72-71 yenik ayrıldı.

    Mağlubiyet sonrası basketbolseverler,

    Peki Türkiye - Yunanistan rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

    TÜRKİYE - YUNANİSTAN RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Milliler, B Grubu'ndaki dördüncü maçında 28 Şubat Pazartesi günü Yunanistan ile bir kez daha karşı karşıya gelecek.

    İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak ve NTV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

    Türkiye - Yunanistan rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

    ELEME FORMATI

    FIBA'nın açıkladığı formata göre gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar bir üst tura yükselecek. Takımlar, ilk grup aşamasında topladığı puanları bir üst turdaki gruplara taşıyacak.

    Milliler, grupta ilk üç sırayı alması halinde A Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayan ekipler ile eşleşecek. İkinci turdaki gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.


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