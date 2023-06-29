Türkiye'den 2 takım EuroCup'ta yer alacak Avrupa basketbolunun iki numaralı organizasyonu EuroCup'a katılacak takımlar belli oldu. Türkiye'den Beşiktaş ve Türk Telekom Avrupa Kupası'nda mücadele edecek.

AA 7Days Avrupa Kupası'nın (EuroCup) 2023-2024 sezonunda mücadele edecek ekipler açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda Türkiye'den Beşiktaş ile Türk Telekom bu kulvarda mücadele edecek. Toplam 20 takımın yer alacağı kupada 10'arlı 2 grup oluşturulacak. Gruplarında ilk 2'ye giren takımların direkt çeyrek finale yükseleceği organizasyonda, diğer 4'er takım çeyrek final için tek maç üzerinden eleme oynayacak. Beşiktaş ve Türk Telekom mücadele edecek Organizasyonda çeyrek finaller tek maç üzerinden, yarı finaller ve final ise 3'er maç üzerinden gerçekleştirilecek. Türkiye'den Beşiktaş ve Türk Telekom'un yer aldığı organizasyondaki diğer ekipler şöyle: Aris (Yunanistan), Lietkabelis (Litvanya), Wolves (Litvanya), Veolia Towers (Almanya), Umana Reyer (İtalya), Universitatea Cluj (Romanya), Slask (Polonya), Ratiopharm Ulm (Almanya), Prometey (Ukrayna), Paris Basketbol (Fransa), JL Bourg (Fransa), London Lions (İngiltere), Joventut Badalona (İtalya), Hapoel Tel Aviv (İsrail), Gran Canaria (İspanya), Dolomiti Energia (İtalya), Cedevita Olimpija (Slovenya), Buducnost VOLI (Karadağ).