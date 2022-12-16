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- Tyler Herro'nun kariyer rekoru kırdığı maçta Miami Heat galip geldi
Tyler Herro'nun kariyer rekoru kırdığı maçta Miami Heat galip geldi
- 16.12.2022 - 15:40
NBA'e 4 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı ekibi Miami Heat, deplasmanda Rockets'ı 3 sayı farkla geçerek sezonun 15. galibiyetine ulaştı.
Herro 41 sayı ile rekor kırdı
Yıldız oyuncu Bam Adebayo'nun sakatlığı nedeniyle forma giyemediği, galibiyet serisini 3 maça çıkaran Heat'te Herro, 10 isabetli üçlüğün yardımıyla 41 sayı ve 6 ribaunt kaydederek kariyerinin en skorer maçını çıkardı.
Jimmy Butler 20 sayı, 10 ribaunt, 7 asist, 4 top çalma ve 3 blok, Caleb Martin 13 sayı, Max Strus 12 sayı ve 5 asistle skora destek verdi.
Green'in 22 sayısı galibiyete yetmedi
Bu sezon 19. kez kaybeden Rockets'ta Jalen Green 22 sayı ve 5 ribaunt, Kevin Porter 21 sayı, 7 ribaunt ve 5 asist, çaylak Jabari Smith 15 sayı ve 11 ribaunt ile oynadı.
Alperen 12 sayı ile oynadı
İlk 5'te başlayarak 23 dakika 34 saniye süre alan milli oyuncu Alperen Şengün 12 sayı, 5 ribaunt, 2 asist ve 1 blok, Eric Gordon 12 sayıyla maçı noktaladı.
Gecenin sonuçları:
Houston Rockets-Miami Heat: 108-111
Memphis Grizzlies-Milwaukee Bucks: 142-101
Utah Jazz-New Orleans Pelicans: 132-129 (uzatmada)
Los Angeles Clippers-Phoenix Suns: 95-111