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    Tyler Herro'nun kariyer rekoru kırdığı maçta Miami Heat galip geldi

    NBA'de Miami Heat, Tyler Herro'nun 41 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Houston Rockets'ı 111-108 mağlup etti.
    • 16.12.2022 - 15:40
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    Tyler Herro'nun kariyer rekoru kırdığı maçta Miami Heat galip geldi

    NBA'e 4 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı ekibi Miami Heat, deplasmanda Rockets'ı 3 sayı farkla geçerek sezonun 15. galibiyetine ulaştı.

    Herro 41 sayı ile rekor kırdı

    Yıldız oyuncu Bam Adebayo'nun sakatlığı nedeniyle forma giyemediği, galibiyet serisini 3 maça çıkaran Heat'te Herro, 10 isabetli üçlüğün yardımıyla 41 sayı ve 6 ribaunt kaydederek kariyerinin en skorer maçını çıkardı.

    Jimmy Butler 20 sayı, 10 ribaunt, 7 asist, 4 top çalma ve 3 blok, Caleb Martin 13 sayı, Max Strus 12 sayı ve 5 asistle skora destek verdi.

    Tyler Herro nun kariyer rekoru kırdığı maçta Miami Heat galip geldi #1

    Green'in 22 sayısı galibiyete yetmedi

    Bu sezon 19. kez kaybeden Rockets'ta Jalen Green 22 sayı ve 5 ribaunt, Kevin Porter 21 sayı, 7 ribaunt ve 5 asist, çaylak Jabari Smith 15 sayı ve 11 ribaunt ile oynadı.

    Tyler Herro nun kariyer rekoru kırdığı maçta Miami Heat galip geldi #2

    Alperen 12 sayı ile oynadı

    İlk 5'te başlayarak 23 dakika 34 saniye süre alan milli oyuncu Alperen Şengün 12 sayı, 5 ribaunt, 2 asist ve 1 blok, Eric Gordon 12 sayıyla maçı noktaladı.

    Tyler Herro nun kariyer rekoru kırdığı maçta Miami Heat galip geldi #3

    Gecenin sonuçları:

    Houston Rockets-Miami Heat: 108-111

    Memphis Grizzlies-Milwaukee Bucks: 142-101

    Utah Jazz-New Orleans Pelicans: 132-129 (uzatmada)

    Los Angeles Clippers-Phoenix Suns: 95-111

    Tyler Herro nun kariyer rekoru kırdığı maçta Miami Heat galip geldi #4

    Tyler Herro nun kariyer rekoru kırdığı maçta Miami Heat galip geldi #5


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