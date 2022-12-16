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Tyrell Terry, 22 yaşında emekli oldu
NBA takımlarından Dallas Mavericks’in 2020 NBA Draftı 31. Sırasından seçtiği Tyrell Terry, 22 yaşında emekli olduğunu açıkladı.
- 16.12.2022 - 21:14
2020 NBA Draftı'nda Dallas Mavericks tarafından seçilen Tyrell Terry 22 yaşında kariyerini noktaladı.
Terry, kişisel Instagram hesabından yaptığı açıklamada yaşadığı mental sorunların bu kararı almasında etkili olduğunu vurguladı.
2 sezonda çok az sayıda maça çıktı
2020-21 sezonunda Mavericks’le 11 maça çıkabilen Terry, bazı maçlara kişisel nedenlerden dolayı çıkamamıştı.
Terry, 2021-22 sezonunun başında Dallas’la yollarını ayırmış ve Memphis Grizzlies ile anlaşmış ancak burada da yalnızca 2 maçta oynama fırsatı bulabilmişti.
Kariyerinin büyük kısmını Gelişim Ligi'nde geçirdi
22 yaşındaki basketbolcu, kariyerinin büyük kısmını NBA Gelişim Ligi G-League’de geçirmişti.