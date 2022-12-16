Tyrell Terry, 22 yaşında emekli oldu

NBA takımlarından Dallas Mavericks’in 2020 NBA Draftı 31. Sırasından seçtiği Tyrell Terry, 22 yaşında emekli olduğunu açıkladı.

2020 NBA Draftı'nda Dallas Mavericks tarafından seçilen Tyrell Terry 22 yaşında kariyerini noktaladı.

Terry, kişisel Instagram hesabından yaptığı açıklamada yaşadığı mental sorunların bu kararı almasında etkili olduğunu vurguladı.

2 sezonda çok az sayıda maça çıktı

2020-21 sezonunda Mavericks’le 11 maça çıkabilen Terry, bazı maçlara kişisel nedenlerden dolayı çıkamamıştı.

Terry, 2021-22 sezonunun başında Dallas’la yollarını ayırmış ve Memphis Grizzlies ile anlaşmış ancak burada da yalnızca 2 maçta oynama fırsatı bulabilmişti.

Kariyerinin büyük kısmını Gelişim Ligi'nde geçirdi

22 yaşındaki basketbolcu, kariyerinin büyük kısmını NBA Gelişim Ligi G-League’de geçirmişti.