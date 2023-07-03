U19 Erkek Basketbol Milli Takımımız yurda döndü FIBA U19 Dünya Kupası'nda turnuvanın güçlü takımlarından ABD'yi yenerek üçüncülük elde eden Türkiye U19 Erkek Basketbol Milli Takımı, yurda döndü.

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DHA

Macaristan'ın Debrecen kentindeki turnuvanın üçüncülük maçında ABD'yi 84-70'lik skorla yenerek üçüncü olan U19 Erkek Basketbol Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

Milli takım kafilesi, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla saat 12.30'da İstanbul Havalimanı'na geldi. Ay-Yıldızlı sporcular, burada basketbol federasyonu yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Ömer Onan: Altın jenerasyon geliyor

Kafile ile birlikte Macaristan'dan İstanbul'a gelen Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan vekili Ömer Onan, şöyle konuştu:

Bu çocuklar uzun zamandır birlikte iyi işler çıkarıyor. Geçen sene bu jenerasyon U18 olarak Avrupa finali oynadı ve ikinci oldu. Aynı jenerasyon U19 olarak bu sefer de dünya üçüncüsü oldu. Bir altın jenerasyon geliyor diyebiliriz. İnşallah 3-4 sene içerisinde de A Mili Takıma adapte olurlar. Hepsiyle çok gurur duyuyoruz. Başta Fikret Hoca olmak üzere tüm oyuncuları tebrik ediyorum. Alt yapılarımızda devşirme oyuncumuz yok. Altyapıda biz devşirme oyuncusuna taraftarı değiliz.

Fikret Doğan: Onları takip etmeye devam edin

U19 Basketbol Milli Takım Antrenörü Fikret Doğan, "Çok gururluyuz tabii ki, çok önemli işler yapıyor çocuklarımız. Geçen sene İzmir'de bu çocuklar Avrupa ikincisi olmuştu. ABD dünya basketbolunda ekol bir ülke. O ülkeyi yenmek bizim sporcularımıza nasip oldu. Ben çok mutluyum ve gururluyum. Onları takip etmeye devam edin." diye konuştu.

Berke Büyüktuncel: Böyle bir başarıya ihtiyacımız vardı

U19 Basketbol takım kaptanı Berke Büyüktuncel yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bizim için ve Türk halkı için büyük bir maç oldu. Türkiye'nin böyle bir başarıya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Dünya üçüncüsü olduk ve bunun bizim için inanılmaz bir gururu var. Daha iyi bir derece bekliyorduk ama bu başarı bizim için iyi olduğunu düşünüyorum. ABD maçına çok iyi hazırlanmıştık. Çünkü Türkiye'ye bir madalya ile dönmek istiyorduk. Ama İspanya maçı bizim için sıkıntılı oldu. Heyecan ve yorgunlukla birlikte kötü bir maç geçirdik ama ABD maçıyla bunu telafi ettiğimizi düşünüyorum."