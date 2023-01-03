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    UCAM Murcia - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    UCAM Murcia - Pınar Karşıyaka maçının detayları basketbolseverler tarafından yakında takip ediliyor. İşte maçın bilgileri..
    • 03.01.2023 - 16:20
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    UCAM Murcia - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Temsilcimiz Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Play-In turu ilk maçında deplasmanda İspanyol ekibi UCAM Murcia ile karşılaşacak.

    2 galibiyet alan takımın bir üst tura çıkacağı Şampiyonlar Ligi'nde Play-In turunda ilk maç İspanya'da oynanacak.

    Serinin ikinci maçı 11 Ocak Çarşamba günü İzmir'de oynanacak. 2 galibiyete ulaşan takım rakibini geçerek üst tura adını yazdıracak.

    Basketbolseverler UCAM Murcia - Pınar Karşıyaka maçının detaylarını yakından takip ediyor.

    Peki Şampiyonlar Ligi'nde Play-In turu ilk maçı olan UCAM Murcia - Pınar Karşıyaka maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar..

    UCAM Murcia - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    UCAM Murcia - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman?

    UCAM Murcia - Pınar Karşıyaka maçı 3 Ocak Salı (bugün) günü saat 22.30'da oynanacak. UCAM Murcia - Pınar Karşıyaka maçı Tivibuspor ekranlarından naklen yayınlanacak.


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