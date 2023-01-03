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- UCAM Murcia - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UCAM Murcia - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 03.01.2023 - 16:20
Temsilcimiz Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Play-In turu ilk maçında deplasmanda İspanyol ekibi UCAM Murcia ile karşılaşacak.
2 galibiyet alan takımın bir üst tura çıkacağı Şampiyonlar Ligi'nde Play-In turunda ilk maç İspanya'da oynanacak.
Serinin ikinci maçı 11 Ocak Çarşamba günü İzmir'de oynanacak. 2 galibiyete ulaşan takım rakibini geçerek üst tura adını yazdıracak.
Basketbolseverler UCAM Murcia - Pınar Karşıyaka maçının detaylarını yakından takip ediyor.
Peki Şampiyonlar Ligi'nde Play-In turu ilk maçı olan UCAM Murcia - Pınar Karşıyaka maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar..
UCAM Murcia - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman?
UCAM Murcia - Pınar Karşıyaka maçı 3 Ocak Salı (bugün) günü saat 22.30'da oynanacak. UCAM Murcia - Pınar Karşıyaka maçı Tivibuspor ekranlarından naklen yayınlanacak.