Ünlü komedyen NBA maçında sahaya kustu

Haber Merkezi
NBA'de geçtiğimiz günlerde New York Knicks, Miami Heat ile karşı karşıya geldi.
Knicks, Heat’i 116-95 mağlup etti.
Ancak sahada oynanan mücadelenin yanında yaşanan bir olay maçın önüne geçti.
ÜNLÜ KOMEDYEN SAHA KENARINDA KUSTU
Üçüncü çeyrek oynanırken saha kenarında bulunan ünlü komedyen ve aktör Tracy Morgan, aniden fenalaşarak sahaya kustu.
Yaşanan olay üzerine oyun yaklaşık 10 dakika boyunca ertelendi.
OYUN 10 DAKİKA ERTELENDİ
Üstelik kusmasının ardından burun kanaması da yaşayan Morgan, kendi başına ayakta duramayacak hale geldi.
Sağlık görevlileri tarafından tekerlekli sandalyeyle salondan çıkarılan ünlü isim, tribündekileri endişelendirdi.
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