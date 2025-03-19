Haberler



Basketbol



Ünlü komedyen NBA maçında sahaya kustu

Ünlü komedyen NBA maçında sahaya kustu ABD'li komedyen Tracy Morgan, New York Knicks'in Miami Heat ile oynadığı NBA maçında saha kenarında sağlık sorunu yaşadı. Morgan, bir anda parkeye kustu ve maç ertelendi.