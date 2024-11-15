Utah Jazz, bu sezon sahasında ilk kez galip geldi
İHA

NBA'de normal sezon heyecanı tek karşılaşma ile devam etti.

Utah Jazz, Delta Center'da karşılaştığı Dallas Mavericks'ı son saniyelerde John Collins'in bulduğu basketle 115-113'lük skorla mağlup etti ve 3. galibiyetini kazandı.

UTAH JAZZ, EVİNDE İLK KEZ KAZANDI

Bu sezonki ilk iç saha galibiyetini elde eden Utah'ta John Collins 28 sayı, 9 ribaund, Jordan Clarkson 20 sayı, 4 asist ve Colin Sexton da 16 sayı, 5 ribaund ile oynayarak galibiyeti getirdi.

DONCIC, 37 SAYIYLA MÜCADELE ETTİ

Ligde üst üste 4, toplamda da 7. yenilgisini alan Dallas'ta ise Luka Doncic 37 sayı, 9 asist, 7 ribaund, Naji Marshall 19 sayı, Klay Thompson da 17 sayıyla mücadele etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor