Uzatmalara giden maçta Galatasaray, Manisa Basket'i yendi

Haber Merkezi
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Manisa Basket karşı karşıya geldi.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakanın normal süresi 99-99 eşitlikle geçildi. Maçın uzatma bölümünde ise Galatasaray rakibini 115-105 yendi.
SKOR DAĞILIMI
Galatasaray: Livingston 14, Young 18, Palmer 10, Delgado 19, Göksenin Köksal 11, Efianayi 3, Sadık Emir Kabaca 5, Cummings 17, Samet Geyik, Izundu 10, Buğrahan Tuncer 8
Manisa Basket: Pickett 10, Acuil 16, Lee 15, Thomas 7, Yunus Emre Sonsırma 12, Chiozza 11, Leon Apaydın 4, Besson 7, White 23
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