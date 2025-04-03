Valerie Garnier: Finale kalmaktan memnunuz

Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında, deplasmanda Beşiktaş'ı 77-73 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi ve finale yükseldi.
Fenerbahçe Başantrenörü Valerie Garnier, Beşiktaş karşısında alınan galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
"FİNALE KALMAKTAN MEMNUNUZ"
Sonucun kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Garnier, şunları dedi:
Seriyi uzatmadan finale kalmaktan memnunuz. Bu süreçte tüm oyuncularımızı kullanma şansı bulduk ve Final-Four öncesi herkesi ritme sokmaya çalışıyoruz. Bu bizim için önemli.
"FINAL-FOUR'A DOĞRUDAN KATILIYORUZ"
Açıklamalarında EuroLeague ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan ve yeni sistemde Final-Six organizasyonunun olduğunu hatırlatan deneyimli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:
Biz Final-Four’a doğrudan katılıyoruz ve şu an önceliğimiz bu. Famila Schio - ZVVZ USK Praha maçını analiz edeceğiz çünkü kazanan taraf bizim rakibimiz olacak. Ancak son şampiyon olarak her şeyin 0-0’dan başladığının farkındayız. Orada tek maç üzerinden oynayacağız ve skorboard 0’dan başlayacak.
"BENİ MUTLU EDİYOR"
Final-Four sürecine sakatlıksız geldiklerini belirten Garnier, sözlerini şöyle noktaladı:
Elimizde geniş bir kadro var ve bu beni mutlu ediyor. Geçen yıl ile kıyaslama yapmak istemiyorum çünkü her turnuvaya sıfırdan başlıyoruz. Öncelikli hedefimiz yarı final, en önemli maçımız bu. Umuyoruz ki sonrasında en önemli maçımız final olacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış