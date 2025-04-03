Valerie Garnier: Finale kalmaktan memnunuz

DHA

Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında, deplasmanda Beşiktaş'ı 77-73 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi ve finale yükseldi.

Fenerbahçe Başantrenörü Valerie Garnier, Beşiktaş karşısında alınan galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"FİNALE KALMAKTAN MEMNUNUZ"

Sonucun kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Garnier, şunları dedi:

Seriyi uzatmadan finale kalmaktan memnunuz. Bu süreçte tüm oyuncularımızı kullanma şansı bulduk ve Final-Four öncesi herkesi ritme sokmaya çalışıyoruz. Bu bizim için önemli.

"FINAL-FOUR'A DOĞRUDAN KATILIYORUZ"

Açıklamalarında EuroLeague ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan ve yeni sistemde Final-Six organizasyonunun olduğunu hatırlatan deneyimli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:

Biz Final-Four’a doğrudan katılıyoruz ve şu an önceliğimiz bu. Famila Schio - ZVVZ USK Praha maçını analiz edeceğiz çünkü kazanan taraf bizim rakibimiz olacak. Ancak son şampiyon olarak her şeyin 0-0’dan başladığının farkındayız. Orada tek maç üzerinden oynayacağız ve skorboard 0’dan başlayacak.

"BENİ MUTLU EDİYOR"

Final-Four sürecine sakatlıksız geldiklerini belirten Garnier, sözlerini şöyle noktaladı: