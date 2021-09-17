Vasilije Micic: CSKA Moskova'dan cazip bir teklif aldım

Vasilije Micic, yaz döneminde CSKA Moskova'dan cazip bir teklif aldığını söyledi.

Anadolu Efes'in yıldızı Vasilije Micic, geçtiğimiz sezon Avrupa basketboluna damga vurdu. THY Avrupa Ligi'nde geçen sezonun ve Dörtlü Final'in en değerli oyuncusu seçilen Sırp yıldız, takımının Avrupa Şampiyonluğunda büyük pay sahibi oldu.

Yaz döneminde NBA'e gideceği konuşulan 27 yaşındaki oyun kurucu, Anadolu Efes ile üç yıllık yeni sözleşme imzaladı.

“BENİM İÇİN ÖNCELİK EFES”

Micic, transfer sürecine dair Litvanya basınına açıklamalarda bulundu. CSKA Moskova'dan büyük bir teklif aldığını belirten Sırp oyuncu, "Benim için öncelik Anadolu Efes'te kalmaktı ve kulübüm de bunu anladı. Kulübüm bana iyi bir sözleşme sundu ve hiç beklemeden imza attım. Anadolu Efes'te istediğim her şeye sahibim." dedi.

Ergin Ataman'ın kendisine sahada verdiği özgürlüğün çok önemli olduğunu belirten Micic, "CSKA'da da bu özgürlüğe sahip olabilirdim ancak aynı şeye burada sahipken takımdan ayrılmanın bir mantığı yoktu." ifadesini kullandı.

“ÖNEMLİ ROLE SAHİP OLMAYACAKSAM NBA’DE OLMAMIN BİR ANLAMI YOK”

NBA hakları Oklahama City'de olan yıldız oyun kurucu, "Yaz döneminde Genel Menajer Sam Presti ile konuştuk. Eğer top elimde olmayacaksa ya da zirveye oynayan bir takımda önemli bir role sahip olamayacaksam orada olmamın anlamı yok." şeklinde konuştu.

“LARKIN AYRILSAYDI ÇOK ÜZÜLÜRDÜM”

Shane Larkin ile ilişkisine de değinen 27 yaşındaki oyuncu, "Saha içi ve dışında çok iyi anlaşıyoruz. Ona da takımda kalması için biraz baskı yaptım. Ayrılsaydı çok üzülürdüm." dedi.

Gelecek sezon hakkında da konuşan Micic, "2018'den beri birlikte oynuyoruz. Herkes rolünü biliyor. Çok şey başardık ancak hala başarıya açız." diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl Avrupa Ligi'nde 40 maça çıkan Micic, 16,7 sayı ve 4,9 asist ortalamasıyla sezona damga vurmuştu.