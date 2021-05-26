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    Vasilije Micic, EuroLeague'in MVP'si seçildi

    Anadolu Efes'in Sırp yıldızı Vasilije Micic, Turkish Airlines EuroLeague'de 2020-21 normal sezonunun en değerli oyuncusu seçildi.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2021 - 14:51
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    Vasilije Micic, EuroLeague'in MVP'si seçildi

    Turkish Airlines EuroLeague'de Cuma günü CSKA Moskova ile Anadolu Efes Final-Four yarı finalinde kozlarını paylaşacak

    Temsilcimiz Anadolu Efes'in Sırp oyuncusu Vasilije Micic, "normal sezonun en değerli oyuncusu" seçildi.

    Vasilije Micic, EuroLeague in MVP si seçildi #1

    PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU

    Ligin resmi hesabından yapılan açıklamada, Micic'in bu sezon muhteşem bir performans gösterdiği kaydedildi. 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon EuroLeague'de lacivert-beyazlı formayla 16.3 sayı, 2.6 ribaund, 4.8 asist, 1.2 top çalma ve 17 verimlilik puanı ortalaması tutturdu.

    Anadolu Efes, Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Final-Four'da CSKA Moskova ile Cuma günü 19:00'da finale çıkmak için karşılaşacak. Efes, kazanması durumunda finalde Barcelona - Olimpia Milano maçının galibi ile karşılaşacak.

    Vasilije Micic, EuroLeague in MVP si seçildi #2

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