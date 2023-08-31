Vernon Carer Jr, Karşıyaka'da Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, NBA patentli ABD'li oyuncu Vernon Carer Jr’ı transfer ettiğini duyurdu.

İHA

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon öncesinde kadrosunun büyük bir bölümünü korumayı başararak iç transferde Errick McCollum, Thomas Akyazılı, Kenan Sipahi, Ergi Tırpancı, Deniz Kılıçlı, Vitto Brown, Mert Celep ve Jaylon Brown'ı takımda tuttu.

Yeşil-kırmızılılar dış transferde ise Anadolu Efes’ten Furkan Haltalı, NBA’de Minnesota Timberwolves, Indiana Pacers ve Boston Celtics formaları giyen Kelan Martin ve Darüşafaka’dan Hakan Sayılı’yı kadrosuna kattı.

Vernon Carer Jr, resmen açıklandı

Karşıyaka, bir takviye daha gerçekleştirdi ve geçen sezonu G-Lig'de geçiren NBA patentli 22 yaşındaki ABD'li oyuncu Vernon Carer Jr’ı transfer ettiğini duyurdu.

Duke Üniversitesi mezunu olan 2001 doğumlu 2.08'lik oyuncu, NBA draftlarında 2020 yılında 2. turda Charlotte Hornets tarafından seçildi.

NBA'de forma giydi

Charlotte ve takas olduğu Washington'da 37 maça çıkan Carey Jr., 1.9 sayı 1.4 ribaund ile oynadı.

Son olarak Utah Jazz'la anlaşan Vernon Carer Jr geçen sezon G-Lig'de 20.7 sayı 8 ribaund 2 asist ile forma giydi.